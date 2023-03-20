خالد عبد العال يستقبل فريق القاهرة 2009 المشارك فى بطولة طوكيو لكرة القدم

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جدة - نرمين السيد - وأعرب محافظ القاهرة، خلال اللقاء، عن تمنياته للفريق بالفوز بالبطولة، مؤكدا أن القيادة السياسية تضع الاهتمام بالرياضة، ضمن أهم أولوياتها، وتقدم الدعم الكامل للشباب فى كل الرياضات.
شهد اللقاء الدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة، كابتن ماهر همام، رئيس اللجنة الفنية للمنتخب، ومحمد الشربينى المدير التنفيذى لفرع القاهرة لكرة القدم، ومحمد حشيش نائب المدير التنفيذى لفرع القاهرة لكرة القدم، وأيمن حسان المدير الادارى للمنتخب وعد من قيادات المحافظة.
ويتكون الفريق المشارك فى البطولة من 16 لاعبا، جاء اختيارهم من 250 لاعبا بأندية القاهرة بعد مرورهم بجميع الاختبارات اللازمة، إلى جانب أحمد عبد الظاهر مدير فنى، ومحمود خلف مدرب، وحازم فرج مدرب حراس مرمى، والدكتور أحمد طلعت طبيب المنتخب، وأحمد السيد كمال إدارى.
بطولة هذا العام هى النسخة العاشرة من بطولة طوكيو الدولية لكرة القدم، وسبق أن فاز منتخب القاهرة بالمركز الأول فى البطولة التى أقيمت عام 2015.
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