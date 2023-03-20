محافظة المنيا تنظم أول زيارة للشباب للمشروعات القومية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ المنيا، بعدد من طلاب مدارس المحافظة من فئات عمرية مختلفة قبيل زيارتهم لعدد من المشروعات القومية والتى جرى تنفيذها بقرية المعصرة بمركز ملوى.





وذكر - بيان صادر عن المحافظة اليوم الإثنين - أن نائب المحافظ أوضح خلال اللقاء أن الزيارات تأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية أثناء افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة وتوجيهه بعمل رحلات ميدانية للشباب والطلاب، للمشروعات الجديدة لتعريف الطلاب والطالبات، بالمشروعات القومية فى مختلف القطاعات، وتعزيز ثقافة العمل التطوعى لديهم وتنمية روح الولاء والانتماء، واطلاعهم على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين فى الريف.

وتابع البيان أن أبو زيد أعرب عن سعادته بلقاء الطلاب واصفا إياهم بأنهم الأمل للغد وأهم كنوز الدولة المصرية، قائلا أن قرية المعصرة التى شرفت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مطلع مارس الحالى لتكون أول قرية نموذجية تكتمل مشروعاتها بنسبة 100 %، تشهد نهضة حضارية كبرى من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " غيرت وجه الريف المصرى، وأكد لهم أن ما تحققه القيادة السياسية من مشروعات قومية يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز والانتماء لوطننا الغالى.

من جانبهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم، بما تعرفوا عليه من حجم المشروعات فى محافظة المنيا فى مختلف القطاعات وخاصة فى قرية المعصرة بمركز ملوى بما يساهم بشكل كبير فى تغيير واقع قرى الريف المصرى، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين شكرهم للقيادة السياسية وللقيادات التنفيذية بالمحافظة على الجهد المبذول.