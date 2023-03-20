ضمن «كتف فى كتف».. حياة كريمة تبدأ توزيع مليون كرتونة فى بنى سويف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - فى إطار مبادرة "كتف فى كتف"، وتحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" اليوم الإثنين بدء توزيع المليون كرتونة من المواد الغذائية، على المواطنين الأكثر احتياجًا قبل حلول شهر رمضان المبارك، والتى تنطلق من محافظة بنى سويف، بالتعاون مع مؤسسة "أبو هشيمة الخير".





وتشارك مؤسسة أبو هشيمة الخير فى توزيع 100 ألف كرتونة من المواد الغذائية، وذلك وفقًا لبروتوكول التعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" لتوزيع 200 ألف كرتونة على المواطنين الأكثر احتياجًا فى قرى حياة كريمة. وكانت مؤسسة حياة كريمة قد أعلنت عن مشاركتها فى مبادرة كتف فى كتف لتوزيع مليون كرتونة من المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجًا بكافة محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار فعالية "كتف فى كتف" التى أطلقها التحالف الوطنى الجمعة الماضية فى إستاد القاهرة الدولى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتويجًا لجهود المتطوعين فى المبادرة. وتعد مبادرة كتف فى كتف أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر، تستهدف توزيع 6 مليون كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لخدمة 20 مليون مواطن فى كافة محافظات الجمهورية، بمشاركة 34 كيان تنموى يضم كافة مؤسسات العمل الأهلى فى مصر بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعى بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعى التى تساعد فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى الشريك الرئيسى فى مسيرة التنمية للدولة المصرية.

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