الإمارات تتعرف على تجربة مصر فى مؤتمر المناخ استعدادا لـ COP28

جدة - نرمين السيد - التقى سامح شكرى وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27، اليوم الإثنين، بالدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتى والرئيس المعين للدورة المقبلة لمؤتمر المناخ COP28، على هامش اجتماع كوبنهاجن الوزارى حول المناخ.





وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن اللقاء شهد تبادل للرؤى والتقديرات بخصوص التقدم المحرز على مختلف أصعدة العمل المناخى، بجانب التباحث حول موضوعات عمل المناخ ذات الأولوية التى يتعين دفع الجهود بشأنها خلال الفترة المقبلة للبناء على النجاحات التى تحققت خلال مؤتمر COP27.

وأشار السفير أبو زيد إلى أن الوزير الإماراتى حرص خلال المقبلة على التعرف على تجربة مصر على الصعيدين التنظيمى والموضوعى فى استضافة وترؤس مؤتمر المناخ الذى عقد بمدينة شرم الشيخ العام الماضى، وذلك فى إطار الإعداد الجارى لعقد الدورة المقبلة للمؤتمر بالإمارات نهاية العام الجارى. واستعرض الوزير شكرى الخبرات المصرية فى هذا الصدد وخاصة فيما يتعلق بالتواصل مع مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولى لتعزيز انخراطهم البناء فى العمل المناخى ومفاوضات المناخ، مما ساهم فى خروج المؤتمر بالنتائج المنشودة، مؤكدا الدعم المصرى الكامل للجانب الإماراتى بهدف نجاح مؤتمر COP28.

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