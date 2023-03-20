محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بنهطاى وسندبسط ودمنهور الوحش

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ اليوم الإثنين لتفقد المشروعات بقرى نهطاى، سندبسط ودمنهور الوحش، بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وأعرب المحافظ عن شكره للمهندسين والعمال والقائمين على تنفيذ المشروعات داخل قرية دهتورة، وذلك خلال تفقده لمشروعات "مركز الشباب، والوحدة الاجتماعية، ووحدة طب الأسرة بالقرية".

واستكمل "رحمى" جولته بتفقد مشروعات قرية سندبسط والتى قاربت على الانتهاء، حيث تفقد أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة، والمجمع الزراعى البيطرى ومركز التأهيل الاجتماعى، بجانب تفقد وحدة الحديد والمنجنيز بمحطة مياه الشرب ومجمع الخدمات الحكومية والذى سيوفر مقرات لـ " المركز التكنولوجى، والسجل المدنى، والشهر العقارى، ومكتب التموين، ومكتب البريد، والوحدة المحلية، والمجلس المحلى والتضامن الاجتماعى".

وفى ذات السياق، تفقد المحافظ أعمال التشطيبات النهائية فى مركز الشباب ومدرسة نهطاى للتعليم الأساسى والتى تعد آخر مدرسة يتم إنشاؤها داخل قطاع التعليم ووصلت نسبة إنهاء الأعمال بها إلى 95 %، لتكتمل بعدها مشروعات قطاع التربية والتعليم بإجمالى 83 مدرسة تم إنشاؤها ورفع كفاءتها.

واختتمت الجولة بتفقد محطتى رفع الصرف الصحى الرئيسية والفرعية بقرية دمنهور الوحش.

يذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 886 مشروعا داخل "54" قرية و"88" تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.