وزير الخارجية يلتقى السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ

جدة - نرمين السيد - التقى سامح شكرى وزير الخارجية، رئيس مؤتمر COP27، اليوم، بسايمون ستيل السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ على هامش فعاليات اجتماع كوبنهاجن الوزارى حول المناخ.





وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أشاد خلال اللقاء بدعم سكرتارية الاتفاقية الإطارية للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ الذى عقد بشرم الشيخ العام الماضى، ما ساهم فى نجاح المؤتمر فى الخروج بالنتائج المنشودة التى تعزز من العمل المناخى على مختلف الأصعدة. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول كيفية تنفيذ مخرجات مؤتمر شرم الشيخ فى إطار الإعداد للدورة المقبلة للمؤتمر COP28 بالإمارات، خاصة فيما يتعلق بالوفاء بتعهدات حشد التمويل لعمل المناخ، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه فى شرم الشيخ لإنشاء صندوق لتمويل جهود معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ فى الدول النامية الأكثر تضررا.

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