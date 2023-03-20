الكلية العسكرية التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع عدد من الجامعات

جدة - نرمين السيد - وقعت الكلية العسكرية التكنولوجية بروتوكول تعاون مع عدد من الجامعات التكنولوجية بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وعدد من رؤساء الجامعات وعدد من قادة القوات المسلحة.





ووقع البروتوكول اللواء أح أكرم صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية والأستاذ الدكتور طارق عبد الملاك ميخائيل عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة التكنولوجية، والأستاذ الدكتور على محمود عبد التواب عميد الكلية المصرية الكورية التكنولوجية بجامعة بنى سويف التكنولوجية، والإستاذ الدكتور أشرف بهجت إبراهيم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية. ويهدف البروتوكول إلى تأهيل الضباط خريجى المعهد الفنى للقوات المسلحة من الدفعات المختلفة بشهادة البكالوريوس التكنولوجى فى التخصص بالجامعات التكنولوجية ، وتبادل الخبرات والزيارات الميدانية بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية العسكرية التكنولوجية والطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية.

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