ختام فعاليات التدريب المشترك «SOF02» بين القوات الخاصة المصرية والأمريكية

جدة - نرمين السيد - أُختتمت فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك (SOF02) الذى نفذته عناصر من قوات المظلات والصاعقة والوحدات الخاصة البحرية المصرية مع عناصر من القوات الخاصة الأمريكية ، والذى إستمر لعدة أيام بجمهورية مصر العربية.





تضمنت الفعاليات التدريب على اقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية وتحرير الرهائن والقبض على العناصر الإرهابية وكذا إجراءات مجابهة العبوات الناسفة المرتجلة، وتنفيذ رمايات نمطية وغير نمطية والإسعافات الأولية لدواعى إنقاذ الحياة . وأظهرت مراحل التدريب المستوى المتميز والمهارات الميدانية والقتالية التى وصلت إليها العناصر المشاركة بما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ كافة المهام بدقة وكفاءة عالية . ويوفر التدريب المشترك (SOF02) بيئة غنية بالخبرات الميدانية والتكتيكية المتبادلة بما يساهم فى رفع مستوى الجاهزية والإستعداد القتالى والفنى للقوات المشاركة من الجانبين

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