76 مليون دولار ضمانات استثمار الطاقة في بنبان.. مشروع الخلايا الشمسية الصغيرة ينظم ورشة حول أحدث الأنظمة المستخدمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 04:31 مساءً - نظم مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة، الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من مرفق البيئة العالمية، ودعم من حكومة اليابان، ورشة عمل، بعنوان: «أفضل ممارسات تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتصلة بالشبكة»، كجزء من برنامج بناء القدرات لشركات الطاقة الشمسية.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 76 مليون دولار، ضمانات استثمار في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية، أحد أبرز مشروعات طاقة الشمس، في العالم؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في 24 أكتوبر 2022، خلال جلسة «فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص»، ضمن فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022».

هذا، وهدفت مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة، ورشة العمل حول «أفضل ممارسات تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتصلة بالشبكة»، تعريف ممثلي الشركات بعمل المنظومات الشمسية الكهروضوئية، والتعرف على أمثلة لمشروعات الطاقة الشمسية في مصر، بالإضافة إلى الإطلاع على أحدث الأنظمة المستخدمة في الطاقة الشمسية.