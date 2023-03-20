الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة يشارك باحتفالية نقابة أطباء مصر بيوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 04:30 مساءً - نيابة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، شارك الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، باحتفالية نقابة أطباء مصر، بيوم الطبيب المصري الخامس والأربعون، والتي أقيمت بدار الحكمة.

حيث وجه نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، تحية إعزاز وتقدير لكافة الأطباء بالقطاع الصحي في مصر، وكذلك كل طبيب وطبيبة من كافة التخصصات الطبية ضمن صفوف العاملين بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الطبية بالمحافظات لتقديمهم الخدمة الطبية اللائقة والمتميزة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، والتي وصلت لـ 21.7 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة العالمية منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، وحتى الآن، مما يعكس مهارة أطباء الهيئة فضلًا عن تكامل دور الفريق الطبي بهيئة الرعاية الصحية.

مشيرًا إلى تقديم حوالي 317 ألف عملية وتدخل جراحي على مدار أكثر من 3سنوات ، منها عمليات كبرى ومتقدمة وتتطلب مهارة خاصة لإجرائها، وذلك وفق أعلى معايير الجودة العالمية، على أيدي نخبة متميزة من أمهر الأطباء ، مؤكدًا على ارتكاز عمل منظومة التأمين الصحي الشامل على مفهوم طب الأسرة وطبيب الأسرة، وهو ما حدا إلى تقديم 10.3 مليون خدمة طب أسرة بمنشآت الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات، وذلك منذ نهاية 2019 وحتى الآن.

تضمن الاحتفال تكريم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، طلعدد من الأطباء والطبيبات حيث تم تكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات اللاتي تميزت في النواحي الاجتماعية إلى جانب عملهن وعددهن 28 طبيبة، وكذلك تكريم أسماء 5 شهداء من الأطباء، إضافة إلى تكريم النقابيين السابقين الذين مازالوا يثروا العمل النقابي، إضافة إلى تكريم الأطباء المثاليين والطبيبات المثاليات على مستوى الجمهورية من محافظاتها المختلفة وعددهم 122 طبيب وطبيبة

فيما شارك بالاحتفال وتكريم الأطباء عددًا من أبرز القيادات في المجال الصحي، أبرزهم الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الدكتور عادل عدوي، رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق.