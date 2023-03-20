وزير النقل يبحث مع السفير الهولندي بالقاهرة التعاون في مجال تصدير الخضروات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 04:30 مساءً - إستقبل الفريق مهندس / كامل الوزير وزير النقل السفير / هان ماوريتس سخابلفد سفير دولة هولندا بالقاهرة وذلك لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وخاصة النقل البحري والنهري .في بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير الهولندي في مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤكداً علي التطلع إلي التعاون مع الجانب الهولندي في كافة مجالات النقل وخاصة مع النهضة الكبيرة التي يعيشها القطاع في عهد فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار التقدم الكبير للجانب الهولندي في شتي قطاعات النقل ومن جانبه أعرب السفير الهولندي عن سعادته لزيارة مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول وزارة يقوم بزيارتها بعد إنتقال الوزارات للعمل من داخل مقراتها بالعاصمة الإدارية الجديدة مشيداً بما تشهده مصر من تقدم كبير في مجال النقل

تباحث الجانبان في التعاون في مجال النقل البحري من خلال التعاون في مجال تعبئة وتغليف وتصدير الخضروات المصرية إلي هولندا من خلال حاويات مبردة يتم نقلها بتسيير خط رورو بين الموانئ المصرية ( دمياط – الأسكندرية ) وميناء روتردام بهولندا حيث أكد الوزير علي أن وزارة النقل سوف توفر كل الإمكانات اللازمة لإنجاح هذا المشروع خاصة وأن الوزارة تنفذ خطة طموحة لتطوير قطاع النقل البحري بمصر وتطوير الأسطول التجاري المصري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجيستيات ، مشيراً إلي التعاون المصري السعودي في مجال تصدير الحاصلات الزراعية والخضروات والفواكه إلي السعودية وكذلك المباحثات الجارية مع الجانب الإيطالي لتسيير خط رورو لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين الموانئ المصرية وميناء تريستا بإيطاليا ، لافتاً إلي التعاون الكبير بين الموانئ المصرية وكبريات الخطوط الملاحية العالمية

كما تباحث الجانبان في التعاون في مجال النقل النهري وخاصة مع التقدم الكبير لهولندا في هذا المجال ، حيث أكد الوزير أن وزارة النقل تنفذ خطة طموحة لتعظيم الإستفادة من النقل النهري في نقل الركاب والبضائع وذلك من خلال تعديل التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهري في مصر لتوحيد كل ما يتعلق بهذه المنظومة في هيئة واحدة هي هيئة النقل النهري وكذلك تأهيل مجري نهر النيل وروافده للملاحة النهرية من خلال تكريك وتعميق المسارات وإقامة مراسي وموانئ نهرية ، كما وجه الوزير الدعوة للشركات الهولندية للإستثمار في هذا القطاع الهام ( إنشاء مراسي وموانئ نهرية – توفير مراكب لنقل الركاب والبضائع ) وخاصة مع الإهتمام الكبير لوزارة النقل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية في كافة قطاعات الوزارة ومنها قطاع النقل النهري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ،مشيراً إلي التعاون مع شركة ثري إيه إنترناشونال لإدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل علي الخط الملاحي أسوان – وادي حلفا

وفي ختام الإجتماع وجه السفير الهولندي بالقاهرة الدعوة لوزير النقل للمشاركة في اليوم البرتقالي للدراجات والذي ستنظمه السفارة الهولندية بالقاهرة يونيو القادم بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة في مصر لتشجيع المواطنين في مصر ودول العالم علي ركوب وسيلة نقل بسيطة ونظيفة وغير ملوثة للبيئة