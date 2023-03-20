حفل تكريم المرأة المصرية.. ماذا قدمت وزارة التضامن لـ نصف المجتمع؟

جدة - نرمين السيد - ألقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الإثنين، كلمة خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من المسؤولين بالدولة.





وجاء فى نص الكلمة: تحية خالصة من القلب لجميع نساء وأمهات مصر فى كل الأماكن والأزمنة، كل سنة وأنتن عظيمات ومنتجات، وإن كانت الأمومة ليست بحاجة إلى يوم واحد ليكون عيدها، لأنها تسكن بعمق القلب وتمتزج بصميم الروح وفضلهن علينا لا حدود له.

الأمهات هن أفضل كتاب نتعلم منه المبادئ والأخلاق ودروس الحياة، نتعلمها من أفعال ونظرات وإيماءات أمهاتنا، هن ودائع العلم ومخزون الثقافة الشعبية، هن اللاتى عرفن للعطاء طريقا فسلكوه، واللاتى عاهدن الوطن إخلاصا فأوفوه، وإن لاقوا الصعب واجهوه وتحدوه.

الأم هى القوة ممزوجة بجذور الأصالة وحنو الإرادة فصلاح المحصول يبدأ من البذور، فقوة أم موسى عليه السلام هى التى دفعتها لأن تودعه فى البحر حتى عاد إليها عزيزا آمنا، وقوة السيدة مريم العذراء هى التى أعانت السيد المسيح عليه السلام على تحمل المشاق لتأدية رسالته، ونأتى لخاتم الأنبياء رسولنا القوى الأمين صلوات الله عليه وسلامه، فنجد الأم التى احتسبت وصبرت، والزوجة التى دعمت وسندت، والابنة التى راعت وحنت.

والمرأة تقوى أكثر وأكثر بدعم القيادة السياسية، وبمؤسسات الدولة القوية، وبرجالها الواثقة الأبية، فلا مجال ولا وقت للضعف أو للفتور مهما كبرت التحديات أو كثرت المحن، ولن يتأتى الاستثمار فى البشر والتنمية المستدامة إلا بتحقيق ثلاثة محاور أساسية تتمثل فى بالتسلح بالعلم، وبتعزيز الوعى، وبالمشاركة فى الانتاج والحماية الاجتماعية، ولوزارة التضامن الاجتماعى دور فى كل محور من تلك المحاور:

تعليم المرأة وتكافؤ الفرص التعليمية

تم اعفاء 3 مليون فتاة لأسر تكافل من دفع المصروفات الدراسية لدعم تعليم الفتيات وحمايتهن من الزواج المبكر، وذلك بزيادة 17% وبتكلفة تتخطى مليار جنيه.

500 ألف طالبة من الأسر غير القادرة تم دفع مصروفاتهن الدراسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بزيادة أعداد تصل إلى 23 %، تحت مظلة برنامج" تكافؤ الفرص التعليمية.

900 ألف سيدة تم محو أميتهن تحت مظلة برنامج "لا أمية مع تكافل"، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بنسبة زيادة تبلغ 34%.

تم رفع كفاءة 1000 مدرسة مجتمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، لإعطاء فرصة ثانية لمن تخطى سن الالتحاق بالمدرسة أو تسرب من التعليم.

تعزيز الوعى والتثقيف المجتمعى

تم توحيد الرسائل التوعوية الدينية والاجتماعية بالتعاون مع دار الإفتاء.

تم زيادة عدد الرائدات إلى 15,000 رائدة مجتمعية بفضل توجيهاتكم الكريمة بزيادة قدرها 450%، ولأول مرة جارى تعبئة 1000 رائد مجتمعى رجل لاستهداف الرجال بحملات التوعية.

قامت الرائدات بتنفيذ حملات التوعية لتصل إلى 21 مليون مستفيدة، بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية التى تعلى قيمة المرأة والأسرة والبيئة والمجتمع.

تم الانتهاء من تدريب 5,8 مليون من الشابات والشباب المقبلين على الزواج على البرنامج الرئاسى "مودة" سواء مباشر أو عن بعد، ووصلت الحملة الإعلامية التى تستهدف الحفاظ على كيان الأسرة إلى 25 مليون من المواطنين.

وتم زيادة مركز استقبال النساء ضحايا العنف لتصل إلى 11 مركز بزيادة نسبتها 22 %.

وقد وجهتم سيادتكم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لإدراجه كشرط قبل التخرج، وأيضا إقراره كالتزام تدريبى قبل الزواج.

التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية

400 ألف مشروع متناهى الصغر تم تمويلهم ونسبة النساء المستفيدات منها 75%، بنسبة الفائدة تتراوح بين 5% إلى 9%، بالإضافة إلى تدريب 292 ألف سيدة لتأهيلهن للعمل لدى أنفسهن أو لدى الغير.

بدء تطوير 44 مركز خدمات المرأة العاملة بالشراكة مع وزارة القوى العاملة، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة.

تم مضاعفة معارض الأسر المنتجة لتسويق المنتجات التراثية والصناعات الحرفية لتصل إلى 21 معرض سنويا، والعارضات نسبتهن 74%، بالإضافة إلى استقبال معارض إقليمية فى مصر تحت إسم "بيت العرب" بالشراكة مع 13 دولة عربية.

احتلت وزارة التضامن الصدارة فى تطبيق سياسات الشمول المالى، وتم استخراج 11,5 مليون بطاقات ميزة لمستفيدى الوزارة بكياناتها المختلفة، وتبلغ نسبة شمول النساء 64%.

60% من أصحاب المعاشات أو المستحقين عنها من النساء بإجمالى 6,5 مليون بطاقة، بينما تحتل النصيب الأصغر من المؤمن عليهم بإجمالى 3,3 مليون وبنسبة 24 %.

تم سداد ديون 5000 غارمة من المحكوم عليهم بتكلفة إجمالية 207 ملايين جنيه، لإخلاء سبيلهم أو للتصالح فى حكم صدر ضدهم.

830 ألف سيدة معيلة ومطلقة تحصل على خدمات دعم نقدى من التضامن الاجتماعى ومن صندوق تأمين الأسرة بتكلفة سنوية قدرها 5 مليار جنيه، وبنسبة زيادة 32%.

حوالى مليون سيدة من ذوى الإعاقة ومن المسنات تحصلن على خدمات الحماية والرعاية بتكلفة تبلغ 2,4 مليار جنيه.

واختتمت الوزيرة كلمتها: أقول للمرأة المصرية؛ على قدر أهل العزم تأتى العزائم وعلى قدر الأحلام تتسع الأرض فلتعاهدى نفسك أن يكون النجاح حليفك، على أكتافك تبنى الأمم، وفى قلبك نور يضئ العالم، كما أقول للأم المصرية، يا من بحنوك تهزى المهد بيسارك، تستطيعين بقوتك أن تهزى العالم بيمينك، كل العذر إن كنا قصرنا يوما، ننحنى لنقبل يديك ونسكب دموعنا عند قدميك ونستجدى نظرة رضا من عينيك، فبرضاك فقط تصلح قلوبنا، وتثمر جهودنا، وتكتمل إنسانيتنا، ويرضى عنا خالقنا، ونليق بانتمائنا لهذا البلد الحبيب الأمين العظيم.