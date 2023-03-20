جامعة الملك سلمان الدولية تنظم ندوة تثقيفية احتفالا باسترداد طابا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أهمية تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية لطلاب الجامعات، وتعريفهم بالإنجازات المختلفة للدولة، وإدماجهم فى الاحتفالات القومية التى تتم بالمحافظة، لتعزيز ودعم قيم الولاء والانتماء لديهم تجاه وطنهم، وتعريفهم بالبطولات التى حققها أجدادهم لاستعادة أرض الوطن.





وفى هذا الإطار، استضافت جامعة الملك سلمان الدولية ندوة تثقيفية توعوية بعنوان "حقائق - الدروس المستفادة" وذلك بفرع الجامعة بمدينة بشرم الشيخ، بحضور د. أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من قيادات المحافظة وممثلى طوائف المجتمع بمحافظة جنوب سيناء.

وفى كلمته، رحب رئيس الجامعة بالحضور وقدم التهنئة لأهالى محافظة جنوب سيناء ولجميع الشعب المصرى احتفالا بالعيد القومى لمحافظة جنوب سيناء، ومؤكدا على وجود تطور كبير تشهده المحافظة والجامعة من عام إلى عام، ومشيرا إلى تنفيذ الدولة العديد من المشروعات القومية فى مختلف المجالات وبجميع أنحاء الجمهورية.

ومن جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء، أن العيد القومى لجنوب سيناء يمثل عيدا لمصر بأسرها لأنه احتفالا باستعادة آخر جزء من أرض الوطن، حيث اكتمل تحرير أرض سيناء باسترداد طابا من خلال التحكيم الدولى، حيث تستخدم مصر كل الطرق لاسترداد حقوقها مشيرا إلى أن معركة التحرير بدأت بحرب أكتوبر المجيدة، ثم اكتملت بمعاهدة السلام ومعركة دبلوماسية مصرية انتهت بالتحكيم الدولى، مؤكدا على أهمية موضوع الندوة التى تهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة والانتماء لديهم، وعدم الانصياع وراء المخططات الخارجية التى تهدف تدمير الدول من خلال تدمير أبناءها.

وألقى د. مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى وعضو لجنة التحكيم فى قضية طابا، والشئون القانونية والمجالس النيابية الاسبق، محاضرة تحت عنوان "حقائق - الدروس المستفادة" وأكد خلالها على أهمية الاحتفال بكافة الانجازات التى تجرى على أرض سيناء، والتى تعبر عن إخلاص وتفانى القيادة السياسية لخدمة هذا الوطن، وأشار إلى أنه جرى تحرير طابا من خلال ملحمة دولية قانونية، وذكر أن نصر أكتوبر يعد ملحمة حربية أبهرت العالم، خاصة أن الجيش المصرى نجح فى اقتحام خط بارليف وأعاد أرضه بالقوة، لافتا إلى أن مصر نفذت حرب الاستنزاف لتشغل العدو، وحين جاءت اللحظة الحاسمة جرى حسم المعركة لصالح مصر ورفع العلم المصرى على أرض سيناء.

وألقى اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجى، محاضرة تحت عنوان "تحديات الأمن القومى المصرى" وأكد فيها أن مصر هى الدولة الوحيدة التى نجحت فى استرداد أرضها بالكامل عن طريق نصر أكتوبر ثم المفاوضات وبعد ذلك التحكيم الدولى لاسترداد طابا، واليوم تشهد سيناء مشروعات كبرى وتنمية غير مسبوقة، وأصبحت مصر دولة محورية كبرى تلعب دورا مهما فى المنطقة، خاصة وأن لديها علاقات قوية مع كافة دول العالم وتعمل على تعزيزها باستمرار لتحقيق المصلحة الوطنية.