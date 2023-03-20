"النواب" يرفع الجلسة العامة بعد إقرار 4 تشريعات هامة فى مقدمتها زيادة الأجور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 03:30 مساءً - رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم، وذلك بعد الموافقة النهائية علي 4 تشريعات هامة من شأنها تحقيق الاستقرار الأمني وزيادة الأجور والمعاشات، ودعم اندماج المصانع غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي، مع الدعوة إلي جلسة أخرى غدا الثلاثاء.

كما شهدت الجلسة الموافقة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 2023 بالموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان رقم 8640 – د.ع (155) – ج2 – بتاريخ 1/3/2021، بتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية"، ليصبح "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة مساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.

ومن المتوقع أن يشهد مجلس النواب، غداً، الثلاثاء ، جلسة رقابية ، حيث يواجه النواب، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بنحو 148 أداة رقابية تتضمن 118 طلب إحاطة و18 سؤال و12 طلب مناقشة.

وتبدأ المواجهة، بنحو 54 طلب إحاطة و 5 أسئلة عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية واستحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.

وتستمر المواجهة بتوجيه نحو 36 طلب إحاطة وسؤال، عما تعانية المستشفيات الجامعية من نقص الأطباء والمستلزمات الطبية مما يؤثر على مستوى الخدمة الطبية.

وتشهد المواجهة أيضا 23 طلب إحاطة و 3 أسئلة عن تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة والاستفادة من المميزين منهم مما يحول دون سفرهم للخارج، وتعديل مسمى الدرجة العلمية لخريجي المعاهد الفنية، وعن الاهتمام بالبحث العلمي وتطويره.