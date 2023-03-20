عمار يا مصر.. مساجد مصر تتألق بهجة وبهاء استعدادًا للشهر للفضيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 03:30 مساءً - قامت وزارة الأوقاف بأكبر خطة تطوير وصيانة للمساجد على مستوى الجمهورية هذا العام، حيث ازدانت المساجد وتألقت بهجة وبهاء استعدادًا واحتفاءً واحتفالًا بشهر رمضان المبارك.

وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة وصيانة بيوت الله (عز وجل)

كما استمرت المرحلة الثانية لحملة النظافة الموسعة للمساجد على مستوى الجمهورية تحت شعار: كلنا في خدمة بيوت الله (عز وجل)، والتي تستمر حتى نهاية شهر شعبان.

يأتي ذلك ضمن الحملة المكبرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف؛ لتهيئة المساجد مبنى ومعنى للمصلين والذاكرين والمعتكفين خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تكثيف البرامج الدعوية والأنشطة القرآنية بالمساجد، كما تتضمن الحملة النظافة الدورية للمساجد، وقيام جميع القيادات بالمديرية والإدارات على جميع المستويات لمتابعة العمل.