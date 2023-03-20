جامعة الملك سلمان الدولية تنظم ندوة تثقيفية احتفالًا بالعيد القومي لمحافظة جنوب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 03:29 مساءً - أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية لطلاب الجامعات، وتعريفهم بالإنجازات المختلفة للدولة، وإدماجهم في الاحتفالات القومية التي تتم بالمحافظة، لتعزيز ودعم قيم الولاء والانتماء لديهم تجاه وطنهم، وتعريفهم بالبطولات التي حققها أجدادهم لاستعادة أرض الوطن.

وفي هذا الإطار، استضافت جامعة الملك سلمان الدولية ندوة تثقيفية توعوية بعنوان "حقائق - الدروس المستفادة" وذلك بفرع الجامعة بمدينة بشرم الشيخ، بحضور د. أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من قيادات المحافظة ومُمثلي طوائف المجتمع بمحافظة جنوب سيناء.

وفي كلمته، رحب رئيس الجامعة بالحضور وقدم التهنئة لأهالي محافظة جنوب سيناء ولجميع الشعب المصري احتفالًا بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء، ومؤكدًا على وجود تطور كبير تشهده المحافظة والجامعة من عام إلى عام، ومشيرًا إلى تنفيذ الدولة العديد من المشروعات القومية في مختلف المجالات وبجميع أنحاء الجمهورية.

ومن جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء، أن العيد القومي لجنوب سيناء يُمثل عيدًا لمصر بأسرها لأنه احتفالًا باستعادة آخر جزء من أرض الوطن، حيث اكتمل تحرير أرض سيناء باسترداد طابا من خلال التحكيم الدولي، حيث تستخدم مصر كل الطرق لاسترداد حقوقها مشيرًا إلى أن معركة التحرير بدأت بحرب أكتوبر المجيدة، ثم اكتملت بمعاهدة السلام ومعركة دبلوماسية مصرية انتهت بالتحكيم الدولي، مؤكدًا على أهمية موضوع الندوة التي تهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة والانتماء لديهم، وعدم الانصياع وراء المخططات الخارجية التي تهدف تدمير الدول من خلال تدمير أبناءها.

وألقى د. مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي وعضو لجنة التحكيم في قضية طابا، والشئون القانونية والمجالس النيابية الاسبق، محاضرة تحت عنوان "حقائق - الدروس المستفادة" وأكد خلالها على أهمية الاحتفال بكافة الانجازات التي تجري على أرض سيناء، والتي تعبر عن إخلاص وتفاني القيادة السياسية لخدمة هذا الوطن، وأشار إلى أنه جرى تحرير طابا من خلال ملحمة دولية قانونية، وذكر أن نصر أكتوبر يعُد ملحمة حربية أبهرت العالم، خاصة أن الجيش المصري نجح في اقتحام خط بارليف وأعاد أرضه بالقوة، لافتًا إلى أن مصر نفذت حرب الاستنزاف لتشغل العدو، وحين جاءت اللحظة الحاسمة جرى حسم المعركة لصالح مصر ورفع العلم المصري على أرض سيناء.

وألقى اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي، محاضرة تحت عنوان "تحديات الأمن القومي المصري" وأكد فيها أن مصر هي الدولة الوحيدة التي نجحت في استرداد أرضها بالكامل عن طريق نصر أكتوبر ثم المفاوضات وبعد ذلك التحكيم الدولي لاسترداد طابا، واليوم تشهد سيناء مشروعات كبرى وتنمية غير مسبوقة، وأصبحت مصر دولة محورية كُبرى تلعب دورًا مهمًا في المنطقة، خاصة وأن لديها علاقات قوية مع كافة دول العالم وتعمل على تعزيزها باستمرار لتحقيق المصلحة الوطنية.