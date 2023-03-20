محافظ الشرقية يُهنىء الأمهات والأباء المثاليين العاملين بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 03:29 مساءً - هنأ الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأمهات المثاليات العاملين بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة لها وهن..

• هدى السيد محمد احمد /"الأم المثالية من مدينة القرين .

• فريدة عبد الحكيم السيد "أم مثالية من ذوى الإحتياجات الخاصة /من مركز فاقوس.

• سحر السيد حسن "أم مثالية لطفل من ذوى الإحتياجات الخاصة / من مركز فاقوس.

• سناء احمد عبد الحليم "أم معيلة/ من قرية جميزة بنى عمرو مركز ديرب نجم.

• جمالات محمد زيدان "الأم البديلة/ من مركز ابوحماد.

وتقديراً وعرفانا ًبدور الأب باعتباره رب الأسرة وشريك أساسي في الحفاظ عليها، حرص محافظ الشرقية على تهنئة ( احمد محمد مصطفى "الأب المثالى / من موظفي الديوان العام - فكرى عبد الحميد عبد الفتاح " الأب المثالى / من موظفي الديوان العام ).

يأتي هذا لفوزهم في مسابقة إختيار الأم المثالية والأب المثالى التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام على مستوى ديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها للعام الرابع على التوالي ، وذلك تحت رعاية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وفى سياق متصل أكد محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنة بل مكون أساسى له ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، موضحاً أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة ، مؤكداً الى أهمية دور الأب في قيادة الأسرة ، فكم من الآباء أناروا طريق أبنائهم ووضعوا حكمتهم وخبرتهم بين أيديهم ليستمدوا منها ما يفيدهم في كل ما يواجههم من عثرات الحياة ،لذلك تحرص الدولة على تكريم الأمهات والأباء الذين لهم قصص كفاح كل عام في ضوء الإحتفال بعيد الأسرة.

وجه محافظ الشرقية ، تحية إعزاز وتقدير لكل أمهات مصر ، لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء والعمل ، ويقدمن كل يوم شهداء لرفعة هذا الوطن.