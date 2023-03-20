السيسى: صندوق دعم الأسرة ضمان اجتماعى لأسرنا وكفيل بمنع حاجة المواطنين

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال كلمته فى احتفالية تكريم المرأة المصرية، والأم المثالية لعام 2023، بحضور السيدة قرينته انتصار السيسى، ورجال الدولة، أن الدولة تتصدى للمشاكل التى يعانى منها المجتمع من خلال عمل منظومة قانونية.

وتابع الرئيس أن الدولة معنية بوضع أنظمة وآليات عمل تحقق الفائدة للمجتمع وحل مشكلاته.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقرينته السيدة انتصار السيسى، إلى مقر احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة.

وكان فى مقدمة مستقبلى الرئيس السيسى بمركز المنارة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، وعدد من الوزراء والمسؤولين.