الرئيس السيسى: لا أنحاز  للمرأة لكنى أسعى إلى تحقيق العدالة

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال كلمته فى احتفالية تكريم المرأة المصرية، والأم المثالية لعام 2023، أنه يجب على كل رجل أن يحسن معاملة المرأة فى كل مكان سواء كانت أخت أو زوجة أم ابنة أو زميلة، لأن حسن المعاملة كان سلوك النبى الكريم صلى الله عليه وسلم وعلينا اتباع هديه ونهجه ومعاملاته وسلوكياته كما أمرنا الله عز وجل.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن المرأة تلعب دورا كبيرا فى المجتمع، مؤكدا أنه لا ينحاز للمرأة لكنه يسعى إلى تحقيق العدالة.
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