الرئيس يستشهد بموقف للرسول بشأن احتواء المرأة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - استشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، برد فعل النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حينما ضربت إحدى زوجاته وعاء الطعام وكسرته أمام الصحابة، وقال الرسول غارت أمكم، لافتا إلى أن النبى الكريم أوصى بالأم وذكرها فى حديث شريف عندما سأله أحد الصحابة من أحق الناس بحسن صحابتى يارسول الله، فذكر الرسول الأم ثلاث مرات.





وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمته خلال الاحتفال بالمرأة المصرية والأم المثالية 2023، اليوم الإثنين فى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، إن المرأة هى التى قدمت الشهيد فداء للوطن وهو يعد أصعب موقف تواجهه ، مشيرا إلى أن المرأة تحملت الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.

وأوضح أن المرأة هى التى تتحمل أعباء التربية، لافتا إلى أن إعطاء الأولوية لبناء الإنسان وتوعيته عندما يكبر يعد محل اعتبار وستختفى فى هذه الحالة العديد من الظواهر السلبية مثل التنمر والتحرش وغيرها. وقال الرئيس إنه نشأ فى منزل تتوفر فيه الرحمة والحنان، مضيفا عندما يحدث أى خلاف فى الأسرة فإن المرأة هى التى تتحمل المسئولية، وتابع: "إننى لست ضد الرجل أو منحازا للمرأة ولكن نحاول أن نكون منصفين، فالمرأة هى عماد البيت المصرى والمسئولة عنه ويجب أعطاؤها حقوقها وإنصافها".

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