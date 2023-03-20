حياة كريمة.. تطوير المرافق مستمر فى الغربية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى، جهود حياة كريمة فى تطوير المرافق فى محافظة الغربية. ونجحت المبادرة فى تطوير مستشفى صدر طنطا بـ 61 مليون جنيه، وإنشاء مشروع المنطقة اللوجستية بسبرباى بـ 6 مليارات جنيه. وشملت الأعمال توسعات محطة مياه طنطا "المرحلة الثانية" بـ 120 مليون جنيه، وتطوير العشوائيات "عمارات كندالية" بطنطا بـ 55 مليون جنيه. كما تم إنشاء محطة صرف صحى وصناعى بقرية الدواخلية بـ 150 مليون جنيه، وتطوير مجمع صناعى بالمحلة الكبرى "مرحلة أولى" بـ 638.8 مليون جنيه.

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