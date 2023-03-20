السيسى: قرار بتمثيل المرأة بمجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال

جدة - نرمين السيد - كما كلف الرئيس الحكومة، خلال كلمته فى احتفالية تكريم المرأة المصرية، والأم المثالية لعام 2023، بحضور السيدة قرينته انتصار السيسى، ورجال الدولة، بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الخاصة بالمرأة

وتابع الرئيس أننا حريصون على أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازنا.



ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقرينته السيدة انتصار السيسى، إلى مقر احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة.

وكان فى مقدمة مستقبلى الرئيس السيسى بمركز المنارة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، وعدد من الوزراء والمسؤولين.