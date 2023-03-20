السيسى: المرأة المصرية كان لها دور كبير فى حماية الوطن

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال كلمته فى احتفالية تكريم المرأة المصرية، والأم المثالية لعام 2023، بحضور السيدة قرينته انتصار السيسى، ورجال الدولة، أن المرأة المصرية تصدرت المشهد فى ثورة 30 يونيو، وقدمت الشهيد فداء للوطن.

وتابع الرئيس: لا أنحاز للمرأة لكننى أسعى إلى تحقيق العدالة.



ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقرينته السيدة انتصار السيسى، إلى مقر احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة.

وكان فى مقدمة مستقبلى الرئيس السيسى بمركز المنارة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، وعدد من الوزراء والمسؤولين.