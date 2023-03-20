عاجل- الرئيس السيسى يعلن العفو عن جميع الغارمات والغارمين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشار الرئيس السيسى خلال كلمته فى احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، أن هذا القرار يأتى حرصا على لم شمل الأسر المصرية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا أنهم وصلوا منازلهم معززين ومكرمين.



ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقرينته السيدة انتصار السيسى، إلى مقر احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة.

وكان فى مقدمة مستقبلى الرئيس السيسى بمركز المنارة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، وعدد من الوزراء والمسؤولين.