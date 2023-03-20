كورال أطفال دار الأوبرا يقدم فقرة فنية خلال احتفالية يوم المرأة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 01:31 مساءً - قدم كورال أطفال دار الأوبرا المصرية، فقرة فنية خلال احتفالية المرأة المصرية والأمهات المثاليات 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته.

ويحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحفل كل عام تقديرًا لدور المرأة المصرية، وتأكيدًا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائمًا على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.