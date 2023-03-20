الرئيس السيسي يشاهد فقرة غنائية خلال احتفالية المرأة المصرية 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 01:31 مساءً - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، فقرة غنائية لفريق 3 أخوات محمد - حور - ماسة تامر ، بمشاركة فرقة باليه أطفال دار الأوبرا المصرية.

كما شاهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، فيلما تسجيليا بعنوان "حلم العلم"، استعرض الفيلم نماذج من السيدات المصريات اللواتي تحدين الظروف واستطعن النجاح بجدارة واستحقاق.

وعرضت احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، أغنية "تاء المؤنث"، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته.

أغنية "تاء المؤنث" من كلمات مدحت العدل، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي، وغناء هشام جمال ومحمد جمال وزينب حسن.

ويحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.