مايا مرسى: الرئيس السيسى أب وأخ لأمهات وبنات مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال كلمتها فى احتفالية تكريم المرأة المصرية، والأم المثالية لعام 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسيدة قرينته انتصار السيسى، ورجال الدولة، أنه فى دفاعنا عن مصر فليعلم القاصى والدانى، أننا قوم لا نميل ولا نمل ولا نلين ولم نلن ويشهد التاريخ ويقيننا أن الله لن يخذلنا أبدا.

وتابعت أن مصر حققت تقدما ملموسا فى مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2023 فى مراجعتها النصفية من مرصد المرأة المصرية، ورصدنا تقدما وثباتا فى 33 مؤشرا.



وأردفت: كلنا ثقة فى صدور قانون أحوال شخصية متوازن يدعم استقرار الأسرة ويحافظ على مكتسبات المرأة وينتصر للمصلحة الفضلى للطفل.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقرينته السيدة انتصار السيسى، إلى مقر احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة.

وكان فى مقدمة مستقبلى الرئيس السيسى بمركز المنارة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، وعدد من الوزراء والمسؤولين.