مدبولى يشهد توقيع اتفاقية بين قناة السويس ومجموعة شركات «V» اليونانية

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية المساهمين بين هيئة قناة السويس من جانب، وكل من مجموعة شركات "V" اليونانية، المالكة لشركة "Antipollution"، ورجل الأعمال المصرى اليونانى "إيريك آدم" من جانب آخر؛ لإنشاء شركة" آنتيبوليوشن إيچبت" شركة مساهمة جديدة لتقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة.





حضر التوقيع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و"دسبينا كاسيرتزوجلو"، القنصل العام اليونانى فى القاهرة.

ووقع الاتفاقية كل من المهندس ياسر عبد اللطيف حجازى، رئيس مجلس إدارة شركة "القناة للحبال"، والمهندس أحمد محمد رضا شندى، رئيس مجلس إدارة شركة "ترسانة السويس البحرية"، و"أناستاسيوس فورجاس"، المدير التنفيذى لشركة Antipollution اليونانية، ورجل الأعمال المصرى اليونانى "إيريك آدم".

يأتى توقيع الاتفاقية بغرض إنشاء شركة مساهمة مصرية بالشراكة بين هيئة قناة السويس، ممثلة فى كل من شركة (القناة للحبال)، وشركة "ترسانة السويس البحرية" (من الشركات التابعة للهيئة) من جانب، وشركة Antipollution اليونانية، ورجل الأعمال المصرى اليونانى "إيريك آدم" من جانب آخر؛ لإضافة خدمة جديدة ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة، وفقا لأحدث المعايير البيئية الدولية.

عقب التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الشراكة الجديدة تتيح تقديم خدمات لوجيستية جديدة للسفن العابرة لقناة السويس، بما يعد إضافة قوية تدعم تطوير منظومة تقديم الخدمات اللوجيستية البحرية، وتعظم من الاستفادة من المجرى الملاحى لقناة السويس والمنطقة المحيطة، وتتكامل مع جهود الدولة المصرية لدعم الاقتصاد الوطنى بجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة وإعادة تدويرها يُعزّز من جهود توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يعد نتاجاً للاستراتيجية التى تتبناها الحكومة لتنمية مفهوم "الاقتصاد الأزرق".

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، أن قناة السويس تمضى قُدما نحو تنفيذ استراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة مما تمتلكه من أصول وشركات تابعة، وذلك من خلال التوجه نحو إضافة أنشطة جديدة والتوسع فى عقد شراكات تتيح تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتطورة، وتحقيق التكامل ومواكبة المتطلبات السوقية والاحتياجات التنموية.

وأوضح رئيس الهيئة أن الخدمة الجديدة تتماشى مع توجه الهيئة نحو التحول الأخضر تمهيدا للإعلان عن قناة السويس "القناة الخضراء" بحلول عام 2030، لافتا فى هذا الصدد إلى تنوع نشاط الشركة ليشمل تقديم مجموعة من الخدمات اللوجيستية الصديقة للبيئة تضم جمع المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة للقناة، علاوة على إنشاء مصنع لإعادة تدوير المخلفات، ثم إنشاء مصنع آخر لتوليد الكهرباء وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وعبر "فيرون فاسيلياديس"، رئيس مجموعة V المالكة لشركة Antipollution، عن سعادته بالتعاون مع هيئة قناة السويس، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل عهداً جديداً فى تاريخ العلاقات الثنائية اليونانية المصرية فى مجال جديد يرتبط بتحقيق الاستدامة البيئية، مع استثمار هذا التعاون لتظل قناة السويس لها الريادة فى مجال صناعة النقل البحرى، وتحقيق الحياد الكربونى والتخلص من المخلفات بشكل آمن.

وأكد "إيريك آدم"، رجل الأعمال المصرى اليونانى، أن الشركة الجديدة ستلعب دورا مهما فى منطقة قناة السويس، لتجسد شراكة ليست على صعيد الشركات أو المؤسسات، بل شراكة بناءة بين اليونان ومصر، معربا عن تطلعه لما سيثمر عنه التعاون، من حيث خلق قيمة مضافة عبر إطلاق خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة لأول مرة فى قناة السويس.