وزيرة التخطيط: حق كل سيدة أن تزهو بما نشهده اليوم من اهتمام غير مسبوق

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن من حق كل سيدة أن تزهو بما نشهده اليوم من واقع ملموس، واقع تحظى فيه المرأة باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، فقد أصبحت قضايا المرأة وجهود تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، نقطة انطلاق مضيئة فى جميع محاور رؤية الدولة المصرية، وبرامجها التنموية.





وأضافت خلال كلمتها فى احتفالية تكريم المرأة المصرية، والأم المثالية لعام 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسيدة قرينته انتصار السيسى، ورجال الدولة، أن الاهتمام بدعم المرأة وتمكينها أصبح متأصلا، فى التوجه التنموى للدولة، وتتجلى ثمار هذا التوجه فى أرقام ومؤشرات إيجابية هى مرآة الواقع وعين الحقيقة.

وتابعت أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، ساهمت فى تحسين حياة نحو 8 ملايين سيدة، فى مرحلته الأولى، ومستهدف الوصول إلى 26 مليون سيدة، فى جميع قرى مصر فى مراحله الثلاثة،

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقرينته السيدة انتصار السيسى، إلى مقر احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة.

وكان فى مقدمة مستقبلى الرئيس السيسى بمركز المنارة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، وعدد من الوزراء والمسؤولين.