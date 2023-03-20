وزيرة التخطيط: نعتز بأن عهد الرئيس السيسى شهد زيادة فى أدوات تمكين المرأة

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن من حقنا أن نعتز نحن النساء المصريات، الفتيات والزوجات والأمهات، بأن عهدكم فخامة الرئيس يزودنا بالمزيد من أدوات التمكين ووسائل الاقتدار وأسباب الثقة، مما يساعدنا على تلك الصلابة وهذا الحضور.





وأضافت خلال كلمتها فى احتفالية تكريم المرأة المصرية، والأم المثالية لعام 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسيدة قرينته انتصار السيسى، ورجال الدولة، أنه قديما أخبرونا أن وراء كل عظيم امرأة والآن نخبرهم أن وراء كل وطن عظيم امرأة يؤمن بها هذا الوطن وتبادل المرأة التى الزوجة والابنة والأخت وأم البطل والشهيد، وطنها بالحب والعرفان والمزيد من العمل. ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقرينته السيدة انتصار السيسى، إلى مقر احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة. وكان فى مقدمة مستقبلى الرئيس السيسى بمركز المنارة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

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