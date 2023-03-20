"حدودها السما".. الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا خلال احتفالية تكريم المرأة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 12:30 مساءً - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، فيلما تسجيليا من إنتاج المجلس القومى للمراة، بعنوان"حدودها السما".

استعرض الفيلم الجهود التي يبذلها المجلس لدعم المرأة المصرية اقتصاديا واجتماعيا.

ويحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.