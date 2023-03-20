رئيس هيئة الرعاية الصحية يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 12:29 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: الحسابات الصحية القومية أداة فعالة وشمولية لتتبع الإنفاق الصحي بشكل منهجي يسهم في رسم السياسات الصحية وتحديد فرص التحسين والتنمية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نناقش التعاون مع الصحة العالمية لتوثيق إنجازات الهيئة .. ويؤكد: أهمية الاحتفاظ بسجل الإنجازات لتكون دليلًا للخبرات والتجارب الناجحة والاستفادة منها وتطويرها

رئيس هيئة الرعاية الصحية يُثمِّن جهود منظمة الصحة العالمية في دعمها الهيئات بالأدلة والبينات لرسم الاستراتيجيات المستنيرة لتطوير الرعاية الصحية .. ودعمها توثيق الإنجازات كمحفز رئيسي للتقدم إلى الأمام

ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر: هيئة الرعاية الصحية حققت نتائج ناجحة في تقديم خدمات رعاية صحية متقدمة ذات جودة عالية .. وتؤكد: أهمية توثيق إنجازاتها لنقل خبراتها لدول الإقليم

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

وتناول اللقاء، استعراض المسودة النهائية لدراسة الحسابات الصحية القومية في مصر، قبل الإعلان الرسمي، والتي تشارك بها الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، كما تضم كافة القطاعات الحكومية والجامعية والخاصة والأهلية، لرؤية الإنفاق الصحي من الجهات المختلفة على الصحة تدرجًا لمعرفة قيمة الإنفاق على الأمراض لكل جهة، ولكل مرض.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين هيئة الرعاية الصحية ومنظمة الصحة العالمية، لتكون المنظمة شريك أساسي في توثيق إنجازات الهيئة في شتى مجالات الرعاية الصحية وتقديم الخدمة المتميزة، وتسليط الضوء على أهم ما قامت به من إنجازات، لتشكل تجربة مصرية رائدة في تطوير الرعاية الصحية، وتوظيف الحداثة والابتكار لبناء نظام صحي قوي وفعال وآمن ومستدام.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية الحسابات الصحية القومية، كأداة فعالة وشمولية لدراسة تدفقات الموارد المالية داخل النظام الصحي، ومراقبة وتقييم مداخلاته، بالإضافة إلى أنها تعطي كمية هائلة من البيانات والمعلومات اللازمة لتحليل كل مكونات النظام، وتحديد فرص التحسين والتنمية، لافتًا إلى أنه يمكن لأن يُؤَسس طريقة معينة للحسابات الصحية بحيث تسمح بمزيد من التقييم الشمولي الكامل للعمليات التي وضعت من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وتابع السبكي، مؤكدًا أهمية توثيق إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية، كأحد أهم أسباب التحفيز والتقدم إلى الأمام، وتحقيق النجاح للحصول على مزيد من النتائج، بالإضافة إلى أهمية الاحتفاظ بسجل من الإنجازات لتكون نموذجًا متاحًا لنقل الأفكار والخبرات منه، والاستفادة منها، وتطويرها.

وثمَّن السبكي، جهود منظمة الصحة العالمية بتنمية قدرة الهيئات والمؤسسات الوطنية على رسم السياسات المستنيرة بالأدلة والبينات في مجال الصحة، ودعم توثيق الإنجازات، من أجل بناء أنظمة صحية قادرة على الصمود والاستدامة، مؤكدًا أن الصحة ليست أمرًا ثانويًا ولكنها أساس الأمن والاستقرار وازدهار المجتمعات لكي نتمكن منظمة العيش في عالم أكثر صحة وأكثر عدلًا.

ومن جانبها، أثنت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، على الدور الحيوي والمهم لهيئة الرعاية الصحية في المشاركة بدراسات الحسابات الصحية القومية، كونها ذراع الدولة المصرية لتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، كما أشادت القصير بحرص هيئة الرعاية الصحية الدائم على الاستفادة من كافة الوسائل والآليات المتقدمة لتعزيز تطوير الرعاية الصحية في مصر، لافتة إلى أهمية توثيق إنجازات ونجاحات الهيئة، ومؤكدة أنها تمثل نموذجًا مثاليًا لتناقل الخبرات في شتى مجالات الرعاية الصحية بدول إقليم شرق المتوسط.

وشارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية والمشرف العام على الإدارة العامة للشئون المالية، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة نوران الدسوقي، عضو بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، والأستاذ هيثم الدهشان، مدير إدارة المراجعة والمشرف العام على الوحدة الحسابية بالإدارة العامة للشئون المالية بالهيئة.