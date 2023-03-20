مايا مرسى: نتعاون مع منظمة عالمية للملكية الفكرية لتسجيل حرفة التلى باسم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 12:29 مساءً - قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية تفخر أمام العالم بما تحقق لها من إنجازات، من كسر حواجز زجاجية للوصول إلى مواقع اتخاذ القرار، موجهه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقول: "من جَبر جُبر.. وكل الشكر والتقدير إلى المدافع الأول عن المرأة المصرية".

أضافت مايا مرسي، في كلمتها باحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، أن مصر حققت تقدما ملموسا في مؤشرات الاستراتيجية المصرية لتمكين المرأة 2030، في مراجعتها النصفية من مرصد المرأة المصرية، حيث تم رصد تقدما وثباتا في 33 مؤشرا وتحديا في 3 مؤشرات، وخلال عام 2022 وصل عدد مستفيدات المجلس القومي للمرأة إلى ما يزيد عن 12 مليون في المحافظات، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي إلى 104 ملايين كمعدل وصول عبر الحملات التوعوية، وخلال 7 أعوام نجحنا في تحقيق 48 مليون تواصل توعوي عبر طرق ما يزيد عن 5 ملايين باب.

وأكملت مايا مرسي عن جهود الدولة المصرية لدعم المرأة: "جاء التركيز على التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة والتعليم الفني للفتاة، وتعزيز سياسات دخول سوق العمل عبر التدريب وتنمية المهارات وإقامة مشروعات صغيرة وإتاحة الفرص التسويقية، وإعمالا لمنهج الحق في التنمية نعمل ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".

وأشارت إلى أنه في إطار التوعية، يواصل المجلس القومي للمرأة جلسات الدوار وبرامج ومعسكرات ودوائر حكي لغرس قيم الانتماء في النشء والتنشئة المتوازنة والإرشاد الأسري، ولأول مرة في مصر جرى التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية للعمل على تسجيل علامة تجارية جماعية لحرفة التلي باسم المرأة المصرية.

وبيّنت: "وفي إطار الآليات الوطنية والتشريعات ومسارات الإحالة المعتمدة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف والممارسات الضارة، انخفضت نسبة ختان الإناث من 21% إلى 14% للفئة العمرية من صفر إلى 19 سنة، وللمرأة الأولى في مصر تم إطلاق البرنامج التدريبي المجاني للصحة النفسية للمرأة لتقديم الدعم النفسي الأولى للسيدات".

واستكملت: "في إطار القوانين والتشريعات نتطلع لقانون عمل داعم للمرأة يوفر بيئة عمل آمنة ومساندة وتغليظ عقوبات الإيذاء البدني في إطار الأسرة، وكلنا ثقة في صدور قانون أحوال شخصية متوازن يدعم استقرار الأسرة ويحافظ على مكتسبات المرأة وينتصر للمصلحة الفضلى للطفل"، مختتمه بالقول: "أمهات وبنات مصر عمرها ما هتقلق ولا هتخاف طول ما هي عارفه إن أبوها وأخوها هو رئيس الجمهوية".

ويحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.