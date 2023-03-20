محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق قبل رمضان

جدة - نرمين السيد - استعرض محافظ بورسعيد عادل الغضبان، مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، اليوم الإثنين، الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك وجهود توفير السلع الغذائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





ووجه المحافظ - فى بيان اليوم - رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات بالمحافظة بتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق لرصد أية ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتشديد الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية. كما وجه الأوقاف بالتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المساجد وساحات الصلاة ورفع كفاءتها لاستقبال المصليين خلال الشهر المبارك، مشددا على تكثيف أعمال النظافة المستمرة فى كافة الأحياء للحفاظ على المستوى الحضارى والجمالى ببورسعيد. وشدد محافظ بورسعيد على تعامل الأحياء وشرطة المرافق بكل حزم مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أى أعمال مخالفة للقانون وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفى الميادين لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

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