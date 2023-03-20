ممثل الصحة العالمية بمصر: هيئة الرعاية الصحية حققت نتائج مبهرة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وذلك بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر.





وتناول اللقاء، استعراض المسودة النهائية لدراسة الحسابات الصحية القومية فى مصر، قبل الإعلان الرسمى، والتى تشارك بها الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، كما تضم كافة القطاعات الحكومية والجامعية والخاصة والأهلية، لرؤية الإنفاق الصحى من الجهات المختلفة على الصحة تدرجًا لمعرفة قيمة الإنفاق على الأمراض لكل جهة، ولكل مرض.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين هيئة الرعاية الصحية ومنظمة الصحة العالمية، لتكون المنظمة شريكا أساسيا فى توثيق إنجازات الهيئة فى شتى مجالات الرعاية الصحية وتقديم الخدمة المتميزة، وتسليط الضوء على أهم ما قامت به من إنجازات، لتشكل تجربة مصرية رائدة فى تطوير الرعاية الصحية، وتوظيف الحداثة والابتكار لبناء نظام صحى قوى وفعال وآمن ومستدام.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أهمية الحسابات الصحية القومية، كأداة فعالة وشمولية لدراسة تدفقات الموارد المالية داخل النظام الصحى، ومراقبة وتقييم مداخلاته، بالإضافة إلى أنها تعطى كمية هائلة من البيانات والمعلومات اللازمة لتحليل كل مكونات النظام، وتحديد فرص التحسين والتنمية، لافتًا إلى أنه يمكن لأن يُؤَسس طريقة معينة للحسابات الصحية بحيث تسمح بمزيد من التقييم الشمولى الكامل للعمليات التى وضعت من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وتابع السبكى، مؤكدًا أهمية توثيق إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية، كأحد أهم أسباب التحفيز والتقدم إلى الأمام، وتحقيق النجاح للحصول على مزيد من النتائج، بالإضافة إلى أهمية الاحتفاظ بسجل من الإنجازات لتكون نموذجًا متاحًا لنقل الأفكار والخبرات منه، والاستفادة منها، وتطويرها.

وثمَّن السبكى، جهود منظمة الصحة العالمية بتنمية قدرة الهيئات والمؤسسات الوطنية على رسم السياسات المستنيرة بالأدلة والبينات فى مجال الصحة، ودعم توثيق الإنجازات، من أجل بناء أنظمة صحية قادرة على الصمود والاستدامة، مؤكدًا أن الصحة ليست أمرًا ثانويًا ولكنها أساس الأمن والاستقرار وازدهار المجتمعات لكى نتمكن منظمة العيش فى عالم أكثر صحة وأكثر عدلًا.

من جانبها، أثنت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، على الدور الحيوى والمهم لهيئة الرعاية الصحية فى المشاركة بدراسات الحسابات الصحية القومية، كونها ذراع الدولة المصرية لتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل، كما أشادت القصير بحرص هيئة الرعاية الصحية الدائم على الاستفادة من كافة الوسائل والآليات المتقدمة لتعزيز تطوير الرعاية الصحية فى مصر، لافتة إلى أهمية توثيق إنجازات ونجاحات الهيئة، ومؤكدة أنها تمثل نموذجًا مثاليًا لتناقل الخبرات فى شتى مجالات الرعاية الصحية بدول إقليم شرق المتوسط.

وشارك فى اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور مجدى بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية والمشرف العام على الإدارة العامة للشئون المالية، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتورة نوران الدسوقى، عضو بالمكتب الفنى لرئيس الهيئة، والأستاذ هيثم الدهشان، مدير إدارة المراجعة والمشرف العام على الوحدة الحسابية بالإدارة العامة للشئون المالية بالهيئة.