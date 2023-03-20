القباج: 2.4 مليار جنيه لدعم مليون سيدة من ذوى الإعاقة والأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المرأة أساس بناء المجتمع فإن صللح حال المرأة صلاح حال المجتمع كله، مؤكدة أنه لن تتحقق التنمية المستدامة إلا من خلال تعليم وتنمية المرأة.





وأضافت القباج، خلال كلمتها فى احتفالية تكريم المرأة المصرية، والأم المثالية لعام 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسيدة قرينته انتصار السيسى، ورجال الدولة، إنه تم إعفاء 3 ملايين فتاة من لدعم تعليمهن وحمايتهن من الزواج المبكر، كما تم رفع كفاءة 1000 مدرسة مجتمعية، وتوحيد الرسائل الدينية الموجهة لتنمية المرأة بالتنسيق مع دار الإفتاء والأزهر الشريف والكنسية المصرية.

وأشارت إلى أن تمويل 400 ألف مشروع متناهى الصغر للسيدات، لافتة إلى أنه 292 ألف سيدة لتأهيلهن للدخل إلى سوق العمل.

كما تم تنظيم 21 معرضا سنويا للأسر المنتجة تمثل فيها المرأة نسبة 47 % من المشتركين، كما أن هناك مليون سيدة من ذوى الإعاقة والأولى بالرعاية تحصل على 2 مليار و400 مليون جنيه سنويا.