مايا مرسى: الرئيس السيسى المدافع الأول عن المرأة المصرية

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن المرأة المصرية تفخر أمام العالم بما تحقق لها من إنجازات، من كسر حواجز زجاجية للوصول إلى مراكز صنع القرار، وإطلاق استراتيجيات، وسياسات وبرامج وإقرار تشريعات.





وأضافت خلال كلمتها فى احتفالية تكريم المرأة المصرية، والأم المثالية لعام 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسيدة قرينته انتصار السيسى، ورجال الدولة، موجهة حديثها إلى الرئيس: كل الشكر والتقدير إلى المدافع الأول عن المرأة المصرية.

وتابعت: نحن قوم نؤمن بأنه حتى وإن بدت السماء بعيدة، فإن الذى فوق السماء قريب، وأن الأحلام لا تسقط بالتقادم، وعند الله لا تموت الأمنيات.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقرينته السيدة انتصار السيسى، إلى مقر احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة.

وكان فى مقدمة مستقبلى الرئيس السيسى بمركز المنارة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، وعدد من الوزراء والمسؤولين.