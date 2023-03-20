صورة تذكارية للرئيس السيسى والسيدة قرينته مع الأمهات المثاليات (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

وكان فى مقدمة مستقبلى الرئيس السيسى بمركز المنارة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

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