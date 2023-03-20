جاء ذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته.
وأشار الفيلم التسجيلى إلى أن الدستور يضم لأول مرة فى التاريخ 21 مادة تضمن حقوق المرأة المصرية لتكون طرفا أصيلا فى معادلة بناء وطنها بكرامة، مضيفا أن خلال هذا العهد حصلت المرأة على أعلى المراكز سواء نائبات فى البرلمان وكذلك أول وكيلة لمجلس الشيوخ وعينت كمحافظات، وأيضا أول رئيسة محكمة وقاضيات ومأذونات شرعيات، ومستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومى.
ولفت الفيلم إلى أن المرأة تشعر بالأمان فى هذا العهد إزاء تطبيق القوانين من أول حقها فى التعليم وحتى كفاحها للوصول إلى أعلى الشهادات التعليمية، فضلا عن المبادرات التى تهتم بصحة المرأة وتوفير السكن لها، ودعم المرأة فى المشروعات الصغيرة فى كل المجالات لتمتلك مصدر دخل آمنا، بالإضافة إلى مبادرة "مصر بلا غارمات".
وأشار الفيلم التسجيلى إلى أن كفاح المرأة المصرية متواصل ولا تزال سيدات وشابات مصريات يرفعن رأس مصر عاليا فى كل المحافل الدولية.
وكان فى مقدمة مستقبلى الرئيس السيسى بمركز المنارة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن دور المرأة المصرية وكفاحها عبر التاريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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