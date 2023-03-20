السيسى والسيدة قرينته يصلان مقر حفل المرأة المصرية والأم المثالية 2023

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسيدة قرينته انتصار السيسى، إلى مقر احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة.





وكان فى مقدمة مستقبلى الرئيس السيسى بمركز المنارة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، وعدد من الوزراء والمسؤولين. وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أسماء الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023 على مستوى محافظات الجمهورية.

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