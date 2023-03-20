الرئيس السيسى والسيدة قرينته يشهدان احتفالية تكريم المرأة المصرية 2023

جدة - نرمين السيد - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته، اليوم الإثنين، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.





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