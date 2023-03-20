وزير التنمية المحلية يشهد بروتوكول تعاون مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 09:29 صباحاً - شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية رسالة للأعمال الخيرية لتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً بالمحافظات لتمكينهم اقتصادياً وتوفير دخل ثابت لهم من خلال تقديم حلول مستدامة ومتكاملة ، وكذا دعم إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للشباب من ذوي الهمم وتمكين المرأة المعيلة اقتصادياً خاصة في قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وقع على البروتوكول عن وزارة التنمية المحلية ، اللواء أسامة جاد الوكيل الدائم للوزارة والدكتور شريف عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية .

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة إلى أن وزارة التنمية المحلية تتعاون مع العديد من الوزارات والجهات بالدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى سبيل دعم ذوى الهمم الاحتياجات الخاصة وتمكينهم فى مواجهة التحديات والظروف الطارئة والتغلب عليها وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم ، من خلال توفير الخدمات المقدمة لهم ، وكذا دعم كافة المجالات التعليمية والطبية والترفيهية لهم .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسئولية يولى اهتماماً خاصاً بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة ويصدر توجيهاته المستمرة للحكومة والجهات المعنية بالدولة بتقديم كل الدعم والمساندة لهم باعتبارهم من الفئات الموجودة في المجتمع التي تتطلب الرعاية والإهتمام وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم من جميع الخدمات الأساسية وكذا نشر الوعي بحقوقهم .

وأشاد اللواء هشام آمنة بالدور الذى تقوم به جمعية رسالة للأعمال الخيرية في دعم الأنشطة الخيرية والتطوعية الخاصة بذوي الهمم لتمكينهم ومساعدتهم في مواجهة الحالات الطارئة منهم ، كما أشاد " آمنة " بالدور المهم الذى تقوم به الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى في مصر في دعم الأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية في إطار التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي والمساهمة في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه وفقاً للبرتوكول الذى تم توقيعه بين الجانبين سيتم السماح بإقامة حفلات لأبطال التحدي من " ذوى الهمم " والمرافقين لهم من متطوعي جمعية رسالة بالحدائق العامة والمتخصصة التابعة للإدارة المحلية ومنح التراخيص وتيسير الإجراءات الخاصة بذلك مجاناً خلال عام 2023 ، وكذا السماح لذوى الهمم وأسرهم بالدخول إلى الحدائق وذلك بمحافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية ) مجاناً خلال عام 2023 .

ومن جانبه قدم الدكتور شريف عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية الشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الذى تقدمه الوزارة لنجاح أنشطة الجمعية في المحافظات ، وأشار " عبدالعظيم " إلى أن الجمعية ستقوم بتنفيذ دورات تدريبية وفنية وإرشادية للشباب المستهدفين لتمكينهم للعمل بتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الشباب على إقامة وإدارة مشروعاتهم بنجاح وتطوير المشروعات القائمة وتشجيع المكون المحلي مما يساهم بإمداد القطاع الصناعي بالعمالة بما يوفره من فرص عمل جديدة وتعزيز فرص تمكين المرأة اقتصاديا.

وقال د. شريف يحيى مدير العلاقات الحكومية بجمعية رسالة للأعمال الخيرية أن ستبذل قصارى جهدها لتحقيق أفضل النتائج ونجاح البروتوكول واستكمال التعاون والتنسيق الناجح بين وزارة التنمية المحلية وجمعية رسالة من خلال تقديم المساهمة العاجلة والفعالة في حالات الطوارئ للفئات الأكثر احتياجاً وذوي الهمم والاستفادة من خبرات وزارة التنمية المحلية في هذا الملف المهم .

وعقب توقيع البروتوكول عقد وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع رئيس جمعية رسالة للأعمال الخيرية بحضور اللواء أسامة جاد الوكيل الدائم للوزارة والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وقيادات جمعية رسالة حيث تم استعراض الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الجمعية علي أرض المحافظات خلال العام الماضي في إطار التعاون بين الجانبين وكذا خطة العمل المستقبلية بما يحقق الهدف من البروتوكول