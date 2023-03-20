وزير الرى يتوجه اليوم إلى ”نيويورك” للمشاركة في فعاليات ”مؤتمر الأمم المتحدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 09:29 صباحاً - سويلم :المشاركة المصرية في هذا المؤتمر الهام تأتى في إطار سعى مصر لحشد جهود المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه

- تحديات المياه العالمية تؤثر سلباً على العديد من الدول حول العالم وخاصة الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية مما يستدعي المزيد من التعاون الدولي في هذا المجال

- مصر كان لها دور بارز في الفعاليات الدولية التي عُقدت على مسار الإعداد للمؤتمر مثل أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمر المناخ COP27

- مصر سعت وبنجاح في إبراز ملف "المياه والتغيرات المناخية" على المستوى العالمى ، وتعزيز التعاون بين مختلف دول العالم لمواجهة التحديات المائية

يتوجه السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم الاثنين الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣ إلى "نيويورك" على رأس وفد مصرى رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" والمزمع عقده خلال الفترة (٢٢ - ٢٤) مارس الجارى بالتزامن مع الإحتفال بيوم المياه العالمى .

وصرح الدكتور سويلم أن المشاركة المصرية في هذا المؤتمر الهام تأتى في إطار سعى مصر لحشد جهود المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه ، خاصة أن تحديات المياه العالمية في الوقت الحالي تؤثر سلباً على العديد من الدول حول العالم وخاصة الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية مما يستدعي المزيد من التعاون الدولي في هذا المجال .

وأضاف سيادته أن "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" قد سبقه عقد العديد من الفعاليات الإقليمية والدولية على مسار الإعداد لهذا المؤتمر والتي سيتم رفع التوصيات الناتجة عنها لعرضها خلال المؤتمر ، مشيراً إلى أن مصر كان لها دور بارز في هذه الفعاليات الدولية مثل أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمر المناخ COP27 ، والتي سعت فيهم مصر وبنجاح لإبراز ملف "المياه والتغيرات المناخية" ، والسعى لتعزيز التعاون بين مختلف دول العالم لمواجهة التحديات المائية .

هذا ومن المقرر خلال فعاليات المؤتمر مناقشة خطة عمل مبادرة "التكيف في قطاع المياه" ، والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، كما أنه من المقرر قيام الدكتور سويلم بعقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر مع العديد من السادة الوزراء وكبار المسئولين بالعديد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمياه .

الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد أعلنت في عام ٢٠١٨ أن الفترة بين عامي (٢٠١٨ – ٢٠٢٨) هى "العقد الدولي للعمل .. الماء من أجل التنمية المستدامة" ، والمعروف إختصاراً بإسم "عقد العمل من أجل المياه" ، حيث من المقرر خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" إستعراض دول العالم للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف "عقد العمل من أجل المياه" وتحديد العقبات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف و وضع الطرق المبتكرة لدعم تنفيذها وتسريع التقدم في هذا المجال ، ويتم تنظيم المؤتمر بقيادة مشتركة من دولتى هولندا وطاجيكستان "منسقى المسار الأممى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه" .