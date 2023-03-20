حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 21-3-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 08:23 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 21-3-2023

مهنياً: حوافز جديدة في العمل تجعلك أكثر حماسة ونشاطاً، وبانتظارك العديد من فرص النجاح على غير صعيد.

عاطفياً: تحل مع الشريك الكثير من الأمور العالقة بينكما، والاختلاف في وجهات النظر بينكما يخف تدريجياً.

صحياً: ابتعد كل من يحاول إثارة عصبيتك، وتحاش الانزواء بنفسك للتخلص من متاعبك

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 21-3-2023

مهنياً: تكون قدرتك على المجابهة قوية، لا تتردد في استثمار افكارك الرائدة، فقد تقودك الى نجاحات غير متوقعة .

عاطفياً: تجربة جديدة في العلاقة العاطفية، تنتهي بارتباط سريع مع شخص لم تكن تتوقع أن يكون شريكك.

صحياً: من الأفضل الابتعاد عن السهر اليومي، فهذا سيؤدي الى عدم صفاء الذهن

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 21-3-2023

مهنياً: احذر نفقات لم تتوقعها لدفع بعض المستحقات، أو لتغطية عملية شراء لم تحسب لها كل هذا الحساب.

عاطفياً: الحظ إلى جانبك والوقت مؤات لإتمام ما تنوي القيام به، إنما قد تساور الشريك بعض الشكوك.

صحياً: أحد الأشخاص يعينك في اتخاذ القرارات اللازمة التي تساعدك في المحافظة على صحتك ومظهرك.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 21-3-2023

مهنياً: مشكلات طارئة أو مستجدة تدفعك إلى الانتقال من مكان الى آخر، ما قد يؤسس لمرحلة جديدة في حياتك المهنية.

عاطفياً: يحمل اليك هذا اليوم فرصة لزواج او لارتباط له فوائد مادية كثيرة، لكن المطلوب تجنّب كل انواع الغيرة والتملّكية والحسد.

صحيا: لا تتردد في الاتصال بالطبيب في حال انتابتك عوارض جانبية.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 21-3-2023

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن شؤون مالية ونقاشات ومفاوضات وأخبار جديدة تتعلق بسلفة..

عاطفياً: تسعى للقاء الشريك في مكان هادئ، ما يساعد على حل بعض الأمور البسيطة.

صحياً: ابتعد عن المأكولات الدسمة لأن وقتك لا يساعدك على القيام ببعض التمارين للتخلص من رواسبها.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 21-3-2023

مهنياً: ضع نفسك في الواجهة واظهر لكل المراقبين ما أنت قادر عليه حين تقرر النصر.

عاطفياً تتلقى دعماً من الحبيب أو تستفيد من وضع جيد له. يكون مزاجك رائقاً وتبدو أكثر انفتاحاً وقدرة على تبادل الرأي..

صحياً: تستعيد عافيتك وحيويتك، وتشعر أنك تستطيع القيام بأعمالك المتعددة من دون إرهاق.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21-3-2023

مهنياً: تبدو المغامرات كثيرة وضاغطة ومتعبة، لكن لا تسمح لأحد أن يخدعك أو يغرّ بك فتتصرف بأسلوب سلبي يؤذي مصلحة العلاقة.

عاطفياً: مشاغلك المهنية تأخذ بعيداً عن أي تفكير عاطفي، مع أنك صرت على قاب قوسين من اتخاذ قرار مهم في حياتك.

صحياً: تتعرّض لحالات من الضعط التي تؤثر في حيويتك ونشاطك.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 21-3-2023

مهنياً: لا تستلم أمام الضغوط، فالهدف الذي حدّدته لنفسك ليس سهلاً، لكن تحقيقه ليس مستحيلاً..

عاطفياً: بعدك عن الشريك يشعرك بالوحدة، فحاول أن تمنح نفسك وقتاً أطول، وهذا يساعدك على تخطي ذلك .

صحياً: تريث واستفد من الحيوية التي تتمتع بها ولا تبذرها كلها في غير محلها.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 21-3-2023

مهنياً: حاول التفرّغ للأمور المهمة في العمل، فذلك يبعدك عن الشكليات والمواجهت غير المجدية والعقيمة..

عاطفياً: كثرة العمل تبعدك إلى حد ما عن الشريك، وهذا يدفعه إلى التذمر أحياناً فحاول التوفيق بين الاثنين.

صحياً: ابتعد قليلاً عن الضجة وتردد إلى أماكن هادئة لتسترجع قواك وحيويتك.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 21-3-2023

مهنياً: ابتداءً من اليوم تشعر بارتياح وانفراج، ويزول بعض الالتباس الحاصل منذ بداية الشهر، ويجعل أفكارك أكثر وضوحاً.

عاطفياً: يسهل عليك إيصال رسالتك إلى الحبيب بلا تشويه أو تحوير، قد تتوضّح الرؤية أكثر ويصبح التواصل معه مناسباً.

صحياً: التمارين الروحية تساعدك على توسيع آفاقك وبلورة أفكارك.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 21-3-2023

مهنياً: إبراز خبراتك وكفاءاتك يفتح أمامك مجالات متعددة، وقد تجد أمامك عروضاً بالجملة لتحسين وضعك.

عاطفياً: الدعم المطلوب من الشريك يكون متوافراً، لكن عليك أن تكون أكثر واقعية وتعتمد على نفسك في الدرجة الأولى.

صحياً: تشعر بقليل من الملل هذا اليوم وتحاول القيام ببعض النشاطات لإبعاد التشنجات عنك.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 21-3-2023

مهنياً: وجود القمر في العذراء المعاكس لبرجك يؤثر فيك وتضطر إلى الانبتاه إلى الزملاء، وتكون محل تقدير واحترام من الجميع.

عاطفياً: كن اكثر وضوحاً مع الشريك، وعبّر له عن حقيقة مشاعرك الرومانسية تجاهه، وهذا يتطلب بعض الجرأة.

صحياً: يطرأ بعض التحسيّن على صحتك وينعكس على عافيتك وتزداد نشاطاً وحيوية..