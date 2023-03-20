الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق اليوم

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد إلى مناطق من شمال ووسط سيناء تكون خفيفة إلى متوسطة.





وأوضحت أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناه وخليج السويس قد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى. كما تنشط الرياح اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس. أما عن درجة الحرارة المتوقعة اليوم:- القاهرة الكبرى ٢٠ درجة مئوية السواحل الشمالية ١٩ درجة مئوية شمال البلاد ٢٢ درجة مئوية جنوب سيناء ٢٣ درجة مئوية جنوب البلاد ٢٥ درجة مئوية

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