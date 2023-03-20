جدة - نرمين السيد - أكد محمود الهوارى الأمين المساعد للدعوة والإعلام الدينى بمجمع البحوث الإسلامية على عظمة المسؤولية التى يتحملها الوعاظ فى سبيل تحقيق رسالة الأزهر الشريف الدعوية والتوعوية التى تستهدف نشر الفضائل والقيم بين الناس، والحفاظ على فئات المجتمع من كل المحاولات المنحرفة لاستقطابهم بعيدًا عن صحيح الدين وسماحته ورحمته.





جاء ذلك خلال استقبال محمود الهوارى الأمين المساعد للدعوة والإعلام الدينى بمجمع البحوث الإسلامية بوعاظ منطقة وعظ البحر الأحمر على هامش القافلة التى وجهها الأمين العام الدكتور نظير عيّاد لتنفيذ برنامج دعوى وتوعوى بالمحافظة. وأثنى الأمين المساعد للدعوة على الدور الذى يقوم به وعاظ الأزهر فى جميع محافظات مصر وحرصهم الدائم على التفاعل مع الناس وتبصيرهم بأمور دينهم وتيسير المفاهيم الفكرية لهم. وخاطب الوعاظ بأن المجتمع أحوج ما يكون لهم فمن خلال أداء دورهم يتحقق الاستقرار الأسرى ويستطيع الشباب أن يعرف قيمة نفسه فى البذل والعطاء، وهو دورٌ عظيم فى ظل مواجهة شرسة يستهدف من خلالها المغرضون تدمير الشباب وقيمهم وعقيدتهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمين المساعد للدعوة بـ«البحوث الإسلامية» للوعاظ: دوركم ضرورة مجتمعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.