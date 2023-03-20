التعليم تشدد على انتظام الدراسة فى رمضان (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالي تفاصيل الدراسة فى رمضان:

وأكدت الوزارة، أنه لن يتم رفع الغياب بين الطلاب والمعلمين، بل سوف يتم احتساب أيام الغياب الفعلية ومن يتجاوز نسب الغياب المقررة قانونا سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتغيبين.

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