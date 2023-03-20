إكسترا نيوز تبرز احتفالات الذكرى الـ34 لتحرير طابا «فيديو»

جدة - نرمين السيد - واستردت مصر فى مثل هذا اليوم 19 مارس مدينة طابا، وتم رفع العلم المصرى عليها عام 1989، بعد أن انسحب جنود الاحتلال الإسرائيلى عقب الانتصار فى حرب 6 أكتوبر 1973.

ويعتبر الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية الغالية هو تكريم للإرادة المصرية الصلبة والصمود البطولى، الأمر الذى أجبر إسرائيل لأول مرة فى تاريخها على الانسحاب من كل شبر على أرض سيناء.