برعاية الأمم المتحدة.. اتحاد المبدعين العرب يقيم مؤتمر ” المياة المنافس الرئيسي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 11:23 مساءً - في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياة مارس ٢٠٢٣، اختتم اليوم مؤتمى اتحاد المبدعين العرب العضو الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة الذي تم تنظيمه بالتعاون مع اتحاد الإعلاميين العرب، تحت عنوان " المياة المنافس الرئيسي لتحقيق االستدامة " تحت رعاية المجلس االقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة ضمن أجندة فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياة مارس 2023 برئاسة الإعلامي الدكتور/ أحمد نور .

تناول موضوع المنتدى الرئيسي الذي تم طرحه ضمن أجندة مؤتمر الأمم المتحدة للمياة موضوع " المياه من أجل التنمية المستدامة ، وتقدير العلاقة بين المياه والطاقة ، والمياه والغذاء والتنمية الاقتصادية والحضرية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة 2 , 6 , 8 , 9 , 11 , 12 ".

استضاف المنتدى نخبة من الخبراء والعاملين في المنظمات الدولية المعنية بمجال المياة والمناخ والبيئة بما يواكب الخطة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

حيث قام بتمثيل لجنة الشراكة الأوروأوسطية COPEM المستشار/ عدلي حسين، كما تم استضافة أحد رواد الصناعات الدوائية الدكتورة / هالة عدلي ، رئيس مجلس إدارة بيو مصر للصناعات الدوائية

والدكتورة / هالة يسري عضو مجلس أمناء المنتدى المصرى للتنمية المستدامة وخبير في مجال بحوث الصحراء والبيئة الدكتورة / هالة المناخلي، سفير المناخ وباحث وخبير في مجال السلامة والصحة المهنية والبيئة.

تم ختام جلسات المنتدى بعرض مشروع ابتكار لمعالجة مياة الصرف (المفاعل التتابعي الدفعي) من أحد الرموز الشبابية بقسم الذكاء الاصطناعي في أحد الجامعات المصرية الذي حصل على المركز الأول في مسابقة سعاد كفافي للابتكار الطالب / عمر أحمد.

حيث تناول المنتدى عدة محاور فرعية أهمها؛ ترشيد استخدام المياه وتشجيع الأبنية الخضراء، رفع مستوى الوعي بالمحافظة على الموارد المائية، تبني فكرة البدائل الصديقة للبيئة في كافة المجالات ودعم ثقافة الاستدامة بشكل إيجابي، وأخيرا التركيز على عملية إعادة التدوير واعتماد الصناعات الصديقة للبيئة بما يساهم في تحقيق الاستدامة.

وأكد الدكتور / أحمد نوررئيس اتحادي الإعلاميين العرب و المبدعين العرب على أهمية تشجيع الابتكار والبحث العلمي لتأمين موارد مائية جديدة وترسيخ مفهوم الإدارة المستدامة لمصادر المياة، كما أكد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية على كافة المستويات سواء الحكومات، القطاع الخاص، هيئات البحث العلمي ، والمجتمع المدني لتأمين المزيد من الدعم المالي لتشجيع وتنفيذ المزيد من الابتكارات بالإضافة إلى استمرار البحث العلمي لإيجاد طرق جديدة وحلول مستدامة لتلبية الطلب المتزايد على المياة والتغير المناخي، وأن توصيات هذا المنتدى التي سيتم رفع تقرير بها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة هي فرصة لنقل التجارب والخبرات العربية على منابر المنصات العالمية وتسليط الضوء على النماذج الشبابية العربية الواعدة.