زراعة 40 ألف شجرة بمدن وقرى كفر الشيخ ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»

جدة - نرمين السيد - واصلت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ" بيلا والحامول وسيدى سالم"، زراعة 40 ألف شجر مثمرة الأشجار المثمرة، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، برعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومتابعة المحافظ جمال نور الدين، بزراعة الأشجار المثمرة بالميادين.





وفى السياق - تنفذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، زراعة الأشجار المثمرة والزينة فى الشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمدينة فى إطار متابعة التغير المناخى وضرورة الحفاظ على البيئة.

وكان رئيس مدينة بيلا، وجه، نائب رئيس مدينة بيلا لشئون النظافة والتجميل، بتوزيع 13 ألف شتلة من شتلات الأشجار المثمرة بالمجان على الوحدات المحلية والمصالح الحكومية، على أن تتنوع الأشجار بكل منطقة بين مثمرة وزينة، تنفيذا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ، فى إطار مبادرة "اتحضر للأخضر".

ومن جانبه.. تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، زراعة الأشجار المثمرة بالحدائق بمدينة الحامول، بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وزيادة المسطحات الخضراء داخل المدن والقرى.

كما تابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، زراعة الأشجار المثمرة بالحديقة الجديدة أمام بنك مصر بسيدى سالم، وذلك من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ولخلق اكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار المثمرة.