وفى السياق - تنفذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، زراعة الأشجار المثمرة والزينة فى الشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمدينة فى إطار متابعة التغير المناخى وضرورة الحفاظ على البيئة.
وكان رئيس مدينة بيلا، وجه، نائب رئيس مدينة بيلا لشئون النظافة والتجميل، بتوزيع 13 ألف شتلة من شتلات الأشجار المثمرة بالمجان على الوحدات المحلية والمصالح الحكومية، على أن تتنوع الأشجار بكل منطقة بين مثمرة وزينة، تنفيذا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ، فى إطار مبادرة "اتحضر للأخضر".
ومن جانبه.. تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، زراعة الأشجار المثمرة بالحدائق بمدينة الحامول، بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وزيادة المسطحات الخضراء داخل المدن والقرى.
كما تابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، زراعة الأشجار المثمرة بالحديقة الجديدة أمام بنك مصر بسيدى سالم، وذلك من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ولخلق اكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار المثمرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زراعة 40 ألف شجرة بمدن وقرى كفر الشيخ ضمن مبادرة «100 مليون شجرة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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